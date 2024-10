ITALIA, Con il Belgio stesso 11 che ha sbancato Parigi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è grande attesa per il match che vedrà impegnata l'Italia, che questa sera, in un Olimpico gremito da 40 mila spettatori, sfiderà il Belgio per consolidare il proprio primato del girone di Nations League. Nonostante debba far fronti a numerose assenze, Spalletti non ha assolutamente intenzione di affievolire la fiamma tornata ad ardere dopo la vittoria al Parco dei Principi contro la Francia.

a tal proposito, scrive il Corriere dello Sport-Stadio, il ct non ha intenzione di cambiare l'undici che ha sbancato Parigi: davanti a capitan Donnarimma agiranno Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori; a centrocampo confermata la linea a cinque con Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali e Dimarco; davanti, infine, Pellegrini agirà alle spalle di Retegui.