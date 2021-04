INZAGHI, Sarà rinnovo. Battute Fiorentina e Napoli

Tuttosport, in edicola questa mattina, spiega come la positività al covid riscontrata in Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, sia stato un ostacolo per il rinnovo del contratto che già ieri poteva essere deciso, viste le trattative serrate degli ultimi giorni. Il prolungamento del rapporto fino al 2024 sembra ormai una pura formalità. A quanto pare, è stata superata anche la concorrenza delle altre pretendenti: Napoli, Fiorentina, ma anche alcuni club esteri che si erano interessati all’allenatore. Salvo clamorosi colpi di scena, Inzaghi e la Lazio si legheranno ancora per altre tre stagioni e il tecnico vicentino percepirà uno stipendio pari a 2,5 milioni di euro.