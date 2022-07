INTER, Non solo Milenkovic: valuta Demiral-Akanji

Non solo Nikola Milenkovic della Fiorentina come opzione per l'Inter qualora dovesse saltare l'arrivo di Gleison Bremer. Con il serbo c'è già un'intesa sulla base di un contratto da 2,5 milioni di euro, ma c'è il rischio collisione con la Juventus e i nerazzurri inoltre vorrebbero due centrali a quel punto. Così, come riportato da La Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore è tornato l'interesse su Merih Demiral, profilo che da sempre ha il gradimento di club e tecnico.

In Viale della Liberazione si erano mossi a giugno su di lui, poi l'Atalanta lo ha riscattato per 20 milioni. Nell'idea di una trattativa rimane centrale il ruolo che potrebbe avere Andrea Pinamonti come contropartita tecnica, visto che viene valutato proprio 20 milioni e la Dea lo ha messo da tempo nel mirino. Un altro candidato per la difesa è Manuel Akanji, il cui contratto con il Borussia Dortmund scade nel 2023 e per il quale i gialloneri chiedono 20-25 milioni di euro, ma gli ha già detto che non lo schiererà nelle amichevoli estive, segno di rottura plateale. Su di lui c'è anche l'Arsenal, mentre Marotta aveva valutato di prenderlo a parametro zero il prossimo anno, ma gli eventi potrebbero essere anticipati.