INFORTUNATI, Ecco gli assenti nell'amichevole di oggi

Anche contro i boliviani dell'Always Ready non mancheranno gli assenti in casa Fiorentina. Date per certe le assenze di Amrabat (ancora in Qatar col suo Marocco), Jovic, Milenkovic e Zurkowski non mancano gli infortunati. A Nico Gonzalez e Sottil, in infermeria da tempo, in questi giorni si è infatti aggiunto anche Venuti, che ha subito un infortunio muscolare contro l'Arezzo. A tutti questi si aggiunge Castrovilli che potrebbe rientrare nella seconda parte di dicembre. A riportarlo è La Nazione.