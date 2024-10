INFERMERIA, Il punto sugli infortuni di Gud e Kean

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La nota dolente della vittoria contro il Lecce è l'infortunio di Albert Gudmundsson e il trauma distorsivo alla caviglia di Moise Kean. Come riporta La Repubblica-Firenze, ieri nel comunicato emesso dalla società l'islandese ha avuto un risentimento ai flessori della coscia destra, mentre per Kean si tratta appunto di un trauma distorsivo alla caviglia sinistra.

Se sull'ex Juve filtra ottimismo, per Gud non si può dire lo stesso. La speranza è che l'islandese si sia fermato in tempo per evitare peggioramenti. Robin Gosens, al termine della gara, ai microfoni si è espresso con più preoccupazione. Gli esami nei prossimi giorni saranno decisivi: Gud potrebbe essere recuperato per le partite prima della sosta Nazionali (esclusi i prossimi due impegni con San Gallo e Roma), altrimenti in caso di esito particolarmente negativo l'islandese rischia di rientrare dopo la prossima sosta. Per quanto riguarda Kean, l'attaccante potrebbe essere risparmiato contro il San Gallo per arrivare al 100% contro la Roma in casa la prossima domenica.