Il procuratore Curto: "La Fiorentina interessa molto ai fondi americani"

Intervistato in merito alla morte di Rocco Commisso da Repubblica, il procuratore americano di calcio Peter Curto ha provato ad immaginarsi il futuro della Fiorentina: "Ha fatto qualcosa di grande con il Viola Park, un impianto alla pari del Real Madrid. La Fiorentina piace molto ai fondi americani perché è Firenze - ha spiegato Curto - quelli che hanno preso il Como hanno puntato sulla città prima che sul club, la stessa cosa può succedere a Firenze, anche se ci sono molte più pressioni".