Il procuratore Curto: "La Fiorentina interessa molto ai fondi americani"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2024
Oggi alle 10:45Rassegna stampa
di Redazione FV

Intervistato in merito alla morte di Rocco Commisso da Repubblica, il procuratore americano di calcio Peter Curto ha provato ad immaginarsi il futuro della Fiorentina: "Ha fatto qualcosa di grande con il Viola Park, un impianto alla pari del Real Madrid. La Fiorentina piace molto ai fondi americani perché è Firenze - ha spiegato Curto - quelli che hanno preso il Como hanno puntato sulla città prima che sul club, la stessa cosa può succedere a Firenze, anche se ci sono molte più pressioni".