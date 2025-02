Il problema contro le underdog: che fatica fare la partita per la Fiorentina

vedi letture

La Fiorentina fatica quando deve fare la partita, mentre rende meglio quando parte da sfavorita. Lo ha ammesso anche Marin Pongracic nel post-gara di domenica, usando il termine “underdog”. Un concetto già evidente su cui torna quest'oggi la Nazione: un concetto che, detto pubblicamente da un giocatore, risuona ancora di più.

Scrive la Nazione: Quando c’è da costruire il gioco, emergono le difficoltà. Se invece la squadra può affidarsi alle ripartenze, diventa pericolosa. Esempi chiari sono la sfida contro l’Inter al Franchi e quella contro la Lazio all’Olimpico. «Ci lavoreremo in settimana, sappiamo dove migliorare», ha detto Pongracic. Ma questa problematica sta già segnando il campionato viola. Guardando la classifica, la squadra di Palladino è ancora in corsa, ma il rammarico per i punti persi è grande. In otto partite cruciali, sono arrivati solo cinque punti contro squadre inferiori sulla carta. Pesanti le sconfitte con Monza e Como, così come quella con l’Udinese nonostante il vantaggio iniziale. Anche alcuni pareggi hanno lasciato l’amaro in bocca: il 1-1 con il Parma, i pari interni con Monza e Venezia, il punto concesso all’Empoli e quello più recente con il Torino. Errori ripetuti, che confermano quanto evidenziato da Pongracic.