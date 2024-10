IL PEGGIORE, Troppi errori per Adli. Sembra in riserva

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Non è piaciuta la prova di Yacine Adli ieri in San Gallo-Fiorentina. Il centrocampista è l'unico insufficiente in parte dei quotidiani; giudicata incolore la sua prestazione in Svizzera. "Troppi errori per uno come lui", scrive la Repubblica, "Ha abituato male un po’ tutti e quando non è preciso o meno dentro la gara, stona", tanto per rendere l'idea dal commento de La Nazione. "Gioca ancora, ma sembra in riserva, perde un brutto pallone", è invece l'analisi de La Gazzetta dello Sport.

I voti di Adli in San Gallo-Fiorentina:

La Gazzetta dello Sport, 5.5

Corriere dello Sport-Stadio, 6

Tuttosport, 5.5

La Nazione, 5.5

la Repubblica, 5.5

FirenzeViola.it, 5