IL PEGGIORE, Ranieri è dentro a ogni gol: fatica a marcare

Non ci vanno giù leggeri, i giudizi dei giornali odierni, sulla prestazione di Luca Ranieri in Atalanta-Fiorentina. Bocciato da tutti i quotidiani come il peggiore in campo, perde una vistosa marcatura sulla rete di Retegui: "è dentro in tutti i gol subiti", scrive il Corriere dello Sport-Stadio, "buca sulla zuccata di Retegui, fatica in marcatura", aggiunge Tuttosport. "Stare al centro e governare la difesa forse non è nelle sue corde", puntualizza La Nazione.

I voti di Ranieri dalla stampa:

La Gazzetta dello Sport, 4,5

Corriere dello Sport-Stadio, 4,5

Tuttosport, 5

la Repubblica, 4

La Nazione, 4,5

FirenzeViola.it, 5