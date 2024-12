IL PEGGIORE, Quarta, riecco i pasticci. Male pure Comuzzo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Non brillano affatto i difensori della Fiorentina in quel di Guimaraes, dove Lucas Martinez Quarta e Pietro Comuzzo sono etichettati come i peggiori dei viola. I quotidiani rifilano tutte insufficienze ai due centrali, infierendo soprattutto sull'argentino. Troppi errori per il Chino, apostrofato da un "rieccoci" sul Corriere Fiorentino. "Combina un altro paio di pasticci che avrebbero messo tutta in salita una gara già di per sé complessa", sottolinea a La Nazione, mentre per Comuzzo è stato "un passo indietro" secondo la Repubblica.

I voti rispettivamente di Martinez Quarta e Comuzzo in V. Guimaraes-Fiorentina:

La Gazzetta dello Sport, 4 e 4,5

Corriere dello Sport-Stadio, 5 e 5

Tuttosport, 5 e 5

Corriere Fiorentino, 5 e 5

La Nazione, 4,5 e 5

la Repubblica, 5 e 5

FirenzeViola.it, 5 e 5,5