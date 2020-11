IL PEGGIORE, Per tutti Biraghi. Male anche Kouame

I giornali di stamani non hanno troppi dubbi, e incrociando i voti si capisce rapidamente come il peggiore in campo, di fatto univocamente, eleggano Cristiano Biraghi come peggiore in campo nel ko della Fiorentina di ieri contro il Benevento. Il terzino sinistro si è reso autore di un clamoroso errore quando ha innescato l'azione del gol di Improta, sebbene ci sia chi non calchi particolarmente la mano come il Corriere Fiorentino, che gli assegna lo stesso 5 dato in pagella a tanti altri, e La Nazione o Corriere dello Sport, che gli assegnano sì 4,5, ma fanno uguale anche con altri come Dusan Vlahovic, e - nel caso dei primi - anche Franck Ribery e Christian Kouame. Tutti tra i peggiori in ordine sparso, con menzione particolare per il giovane ivoriano, stroncato da numerose testate cartacee nelle vesti di ala. Di seguito i voti raccolti dal peggiore di Fiorentina-Benevento secondo i giornali: Biraghi.

Corriere dello Sport: 4,5

Corriere Fiorentino: 5

La Gazzetta dello Sport: 4

La Nazione: 4,5

Tuttosport: 4