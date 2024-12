IL PEGGIORE, Gosens in difficoltà. Male anche Beltran

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Ieri pomeriggio la Fiorentina è uscita sconfitta dal derby dell'Appennino contro il Bologna. Al Dall'Ara i viola, dopo una striscia di otto vittorie consecutive in campionato, si sono dovuti arrendere di fronte alla formazione emiliana guidata dal grande ex Vincenzo Italiano. In una prestazione opaca, soprattutto nel secondo tempo, di quasi tutta la squadra gigliata, i peggiori in campo tra gli uomini di Palladino per i quotidiani oggi in edicola sono stati Gosens e Beltran. L'esterno tedesco è apparso in difficoltà durante tutto il corso del match prima contro Ndoye e poi contro Dominguez, mentre l'argentino non si è trovato a suo agio largo a sinistra nel ruolo di Edoardo Bove. Di seguito i voti dei quotidiani:

I VOTI DI GOSENS

Il Corriere dello Sport-Stadio: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

La Repubblica (Firenze): 5

Il Corriere Fiorentino: 5

TuttoSport: 5

La Nazione: 5

I VOTI DI BELTRAN

Il Corriere dello Sport-Stadio: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

La Repubblica (Firenze): 5,5

Il Corriere Fiorentino: 4,5

TuttoSport: 5,5

La Nazione: 5,5