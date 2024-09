IL PEGGIORE, Giornata no per Biraghi. Male anche Quarta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nel day after del primo successo stagionale dei viola pochi sono i giudizi negativi sui quotidiani. Secondo i voti dei principali giornali però i peggiori in campo tra le fila gigliate sono stati due difensori, Cristiano Biraghi e Martinez Quarta. Il primo ha confermato le difficoltà a giocare in una posizione, terzo centrale di difesa, che non la sua. Nel primo tempo il capitano soffre le incursioni di Lazzari e Isaksen dalla sua parte e un suo errore in costruzione rischia di mandare in gol Dia. Non un grande momento neanche per Martinez Quarta che soffre le accelerazioni di Zaccagni e non riesce neanche a farsi vedere in zona offensiva. Palladino lo toglie all'intervallo optando per la difesa a quattro. Tra i due l'unica sufficienza, data da Tuttosport, la prende l'argentino.

I voti di Biraghi:

La Gazzetta dello Sport: 5,5

La Repubblica: 5

Il Corriere dello Sport-Stadio 5

Tuttosport: 5,5

Il Corriere Fiorentino: 5

La Nazione: 5,5

I voti di Quarta:

La Gazzetta dello Sport: 5,5

La Repubblica: 5

Il Corriere dello Sport-Stadio 5

Tuttosport: 6

Il Corriere Fiorentino: 5,5

La Nazione: 5,5