IL PEGGIORE, È M. Quarta, voti terribili all'esordio

Non sono poche le insufficienze della Fiorentina assegnate dai quotidiani dopo la sconfitta con la Roma. Oltre a qualche 4,5 per Callejon però, a spiccare in negativo sono i voti per Martinez Quarta, peraltro all'esordio dal 1' in campionato. Un esordio "bagnato" dall'espulsione dopo un'entrata killer nel finale di gara: i voti per l'ex River Plate oscillano dal 4 al 4,5. Eccoli nel dettaglio:

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport-Stadio: 4

Corriere Fiorentino: 5

La Nazione: 4

FirenzeViola.it: 4