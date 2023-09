IL PEGGIORE, Dodo e Nzola le uniche note negative

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Così come i quotidiani di questa mattina si dividono per scegliere il migliore, si dividono anche per il peggiore. Questa volta la competizione è tra Dodo e Nzola. Sia il terzino brasiliano che l'attaccante angolano sono le uniche due note negative della splendida vittoria di ieri sera. Il difensore troppo disattento e troppo fuori dalla partita, ancora lontano dai rendimenti della passata stagione. L'attaccante troppo poco incisivo, troppo disorientato, schiacciato da Scalvini e ancora non ai livelli di quando era allo Spezia.