IL PEGGIORE, Callejon: invisibile, l'unica nota negativa

I principali quotidiani hanno individuato anche il peggiore dei giocatori viola ieri in campo contro il Cosenza. Si tratta di Josè Callejon. È ancora il Corriere Fiorentino a dare un giudizio lapidario: "Invisibile. Nessun taglio, nessuna idea importante. Niente. Come se non gli interessasse convincere Italiano a concedergli ancora qualche chance da titolare". 5,5 pieno per lo spagnolo. Ecco i voti:

GAZZETTA: 5,5

CORRIERE DELLO SPORT: 5,5

CORRIERE FIORENTINO: 5,5

FIRENZEVIOLA.IT: 5,5