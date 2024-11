IL MIGLIORE, Voti ottimi per Quarta, Sottil e Dodo

FirenzeViola.it

La Fiorentina ieri sera ha battuto, non senza soffrire, 3-2 il Pafos in un match fondamentale per il proseguo del cammino europeo dei viola. A prendersi la scena sono stati soprattutto tre giocatori: Martinez Quarta, schierato per la prima volta dal primo minuto come mediano da Palladino, Sottil, che anche senza segnare ha dimostrato di essere in fase di crescita, e Dodo, ancora una volta decisivo con le sue accelerazioni. Per loro solo voti positivi, soprattutto 6,5 e 7, con anche un 7,5 da parte de La Nazione per Sottil. Di seguito i voti dei quotidiani:

I VOTI DI SOTTIL

La Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Il Corriere dello Sport-Stadio: 6,5

La Nazione: 7,5

Il Corriere Fiorentino: 6,5

La Repubblica (Firenze): 6,5

I VOTI DI QUARTA

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Il Corriere dello Sport-Stadio: 7

La Nazione: 6,5

Il Corriere Fiorentino: 6,5

La Repubblica (Firenze): 7

I VOTI DI DODO

La Gazzetta dello Sport: 6

Tuttosport: 6,5

Il Corriere dello Sport-Stadio: 7

La Nazione: 7

Il Corriere Fiorentino: 6,5

La Repubblica (Firenze): 6,5