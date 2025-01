IL MIGLIORE, Sottil è l'unico a salvarsi dall'insufficienza

FirenzeViola.it

Tutti insufficienti, non poteva essere altrimenti dopo una sconfitta così roboante, per di più in casa. Tutti sotto il 6 in pagella, tranne un elemento che, forte del gol segnato in extremis contro la Juventus, sembra essere il più in forma di questa Viola: Riccardo Sottil. Secondo i quotidiani, l’esterno classe ’99 è infatti l’unico a salvarsi grazie a una preziosa fase di sacrificio e copertura, ma anche e soprattutto a conclusioni che meriterebbero maggiore fortuna. Questi i voti per Sottil:



La Gazzetta dello Sport, 6

Corriere dello Sport, 6

Tuttosport, 6

Corriere Fiorentino, 6

La Nazione, 6

FirenzeViola.it, 6