IL MIGLIORE, Kouame decisivo: è lui che cambia la partita

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Christian Kouame è l'Mvp di Salernitana-Fiorentina. Questo, almeno, secondo i quotidiani in edicola stamani. Subentrato al 70' a Castrovilli, l'ivoriano ci ha impiegato dieci minuti a risultare decisivo con uno splendido colpo di testa in elevazione su sventagliata di Ranieri, una deviazione aerea che è valsa l'1-0 e il secondo gol in campionato per Kouamé, che non segnava in Serie A da sette mesi. Ecco i voti dei quotidiani:

Christian Kouamé, le pagelle

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Nazione: 7

Repubblica (Firenze): 7

Corriere Fiorentino: 7

FirenzeViola.it: 7 - Ben servito da Ikonè non ha la freddezza per battere Ochoa in uscita. Si fa perdonare su un bell’assist di Ranieri trovando il vantaggio con un preciso colpo di testa.