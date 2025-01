IL MIGLIORE, Kean dà tutto: segna e sfiora la doppietta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2025

I quotidiani sportivi in edicola stamani convergono anche sul miglior giocatore viola di ieri. Si tratta di Moise Kean, che ha trovato il dodicesimo gol in campionato e sfiorato il tredicesimo se non fosse stato per la parata di Milinkovic-Savic. Ci ha messo evidentemente qualcosa in più.

Moise Kean -

Gazzetta 7

Corriere Fiorentino 6,5

Nazione 7

Corriere dello Sport 6

Tuttosport 7

Repubblica Firenze 6,5