IL MIGLIORE, Ikoné sale in cattedra, doppietta di platino

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Va a Jonathan Ikoné la palma di migliore in campo ieri a San Gallo. L'esterno della Fiorentina, autore di una doppietta contro gli svizzeri, spicca tra le note positive del giovedì di Conference, e anche la stampa sportiva non perde tempo nel sottolinearlo: "l’uomo più contestato risorge nel momento del bisogno", afferma La Gazzetta dello Sport, "sembrava la solita serata horror ma nella ripresa sale in cattedra", si accoda Tuttosport, "una doppietta di platino per lui e importante per la squadra", scrive la Repubblica.

Questi i voti di Ikoné in San Gallo-Fiorentina:

La Gazzetta dello Sport, 7.5

Corriere dello Sport-Stadio, 8

Tuttosport, 7.5

La Nazione, 8

la Repubblica (Firenze), 7.5

FirenzeViola.it, 7.5