IL MIGLIORE, È Nico: voti oscillano tra il 6 e il 7

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Fiorentina torna da Frosinone con il rammarico di non aver concretizzato le tante occasioni da gol che le avrebbero permesso di raddoppiare e mettere il risultato più al sicuro. Il pareggio di Soulè ha rovinato i piani di Italiano, che ammette anche nel post partita che la sua squadra ha perso due punti per strada. Chi sicuramente ha dato risposte positive è però l'autore del gol, Nico Gonzalez, premiato dai giornali come il migliore in campo.

La Nazione: 7. Terzo gol, anche questa volta di testa, scovato nell’ascensore che solo lui sa chiamare. Punta Marchizza e come al solito cerca spazio anche partendo dal centro. Un sinistro a girare che non curva quando dovrebbe precede la zuccata sull’assist di Duncan, una mezza sassata e sorprende Turati. Sacrificio in copertura, finale molto sofferto per assenza di forze.

Corriere Fiorentino: 6. In volo. Al di sopra degli altri nel gioco aereo, per quel secondo in più che fa la differenza. Non è al massimo, si vede a intermittenza, ma siamo al terzo gol di testa in cinque partite giocate.

Gazzetta dello Sport: 7. Festeggia il rinnovo con il terzo gol in campiono. E menomale che almeno lui vede la porta. Ma pare depotenziato quando va a sinistra.

Corriere dello Sport: 6.5. Timbra il rinnovo con un altro gol di testa, il terzo del suo campionato: è diventato uno specialista. Flette nell’ultima mezz’ora.

Repubblica (Firenze): 7. Il fastidio muscolare di Genk è alle spalle e torna dal primo minuto. Scalda il sinistro con un tiro a giro fuori di poco poi trova l’incornata del vantaggio.

Tuttosport: 7. Rientra e segna festeggiando il rinnovo, 5° gol stagionale, ancora di testa.