IL MIGLIORE, Dodo e Kean prendono anche dei 7

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono Dodo e Moise Kean gli unici giocatori della Fiorentina che prendono qualche 7 in pagella dopo il pari in casa dell'Empoli. I quotidiani premiano la spinta dell'esterno brasiliano e la voglia di lottare dell'attaccante che però non riesce praticamente mai a tirare verso la porta di Vasquez. Questi i voti nel dettaglio ai due migliori in campo secondo i giornali.

I voti di Dodo:

La Gazzetta dello Sport: 6,5

La Repubblica: 6,5

Il Corriere dello Sport-Stadio: 6,5

Tuttosport: 6,5

Il Corriere Fiorentino: 7

La Nazione: 6,5

I voti di Kean:

La Gazzetta dello Sport: 6,5

La Repubblica: 6,5

Il Corriere dello Sport-Stadio 6,5

Tuttosport: 6

Il Corriere Fiorentino: 7

La Nazione: 6,5