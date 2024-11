IL MIGLIORE, Adli ispirato: apre portali con gol e lanci

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Yacine Adli è il più premiato dalla critica il giorno dopo Como-Fiorentina. A segno per il vantaggio dei viola, l'ex Milan mette il marchio sulla vittoria della squadra di Palladino e risulta il migliore in campo per quasi tutta la stampa nazionale e locale: "Un Dottor Strange in tribuna – la star Cumberbatch – e uno in campo: Yacine apre portali, con il gol e i lanci", scrive La Gazzetta dello Sport. "Ispirato nel vedere i compagni alle spalle dei difensori avversari", aggiunge il Corriere dello Sport-Stadio. "Sblocca la gara con un destro potente che trafigge Audero e poi prende il mano il centrocampo", si accoda la Repubblica.

I voti di Adli in Como-Fiorentina:

La Gazzetta dello Sport, 7,5

Corriere dello Sport-Stadio, 7,5

Tuttosport, 7

La Nazione, 7,5

la Repubblica, 7

FirenzeViola.it, 7