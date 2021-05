IL MATTINO, Napoli-Gattuso, addio via Twitter?

Il Mattino torna sulla questione Gattuso, d'attualità a Napoli e non solo. Il tecnico inizierà ad incontrare i presidenti interessati a lui come quelli di Lazio, Juventus, Fiorentina e Torino non appena avrà portato a termine il suo compito con il club partenopeo. L'ex Milan è alla ricerca di un progetto ambizioso, magari anche in Premier League, mentre De Laurentiis sogna Allegri che però lo ha messo in stand-by: prima aspetta il Real Madrid, poi una delle due panchine di Milano se dovesse liberarsi e poi c'è il Napoli. Per il futuro quindi i nomi in ballo sono quelli di Christophe Galtier, Simone Inzaghi e Luciano Spalletti. Prima però c'è da dare l'addio a Gattuso ed è possibile che il presidente scelga la formula del tweet-epitaffio domenica sera.