Ecco i 22 per Mainz: Galloppa ha tutti a disposizione tranne Gud e Gosens

La Fiorentina ha da poco comunicato i nomi dei ventidue calciatori che prenderanno parte alla trasferta tedesca. Per la sfida contro il Mainz, gara in programma domani alle ore 18.45 e valevole per la terza giornata della fase gruppo di Conference League, Daniele Galloppa, tecnico ad interim dopo l'esonero di Stefano Pioli, non potrà contare su Robin Gosens, ancora alle prese con un problema alla coscia sinistra, Albert Gudmundsson, alle prese con il processo per cattiva condotta sessuale in Islanda e Tariq Lamptey, infortunato di lungo corso, mentre Christian Kouamé non è convocato perché non inserito nella lista Uefa. Questo l'elenco dei calciatori:



Portieri: De Gea, Lezzerini, Martinelli.

Difensori: Comuzzo, Dodo, Fortini, Kouadio, Marì, Parisi, Pongracic, Ranieri, Viti.

Centrocampisti: Fagioli, Fazzini, Mandragora, Nicolussi C., Ndour, Richardson, Sohm

Attaccanti: Dzeko, Kean Piccoli.