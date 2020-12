IL FOGLIO, Fiorentina pensa al futuro e mai al presente

In un lungo articolo dal titolo "La Fiorentina può retrocedere in Serie B?", Il Foglio analizza la situazione della Fiorentina: "A Firenze ogni anno ad agosto si sogna in grande, ma alle prime difficoltà il morale crolla e si vivacchia. E quest'anno potrebbe non bastare". Prosegue il quotidiano: "Del resto Firenze ha tritato e sputato via anche il tecnico attualmente primo in classifica, collante dello spogliatoio nel momento più difficile che una squadra di calcio possa immaginare di vivere, trattandolo come un lavativo. E così scattano le operazioni revival alla Prandelli per tirare a campare “e poi vediamo”, e si finge di ignorare una classifica mai così inquietante a inizio dicembre nell'era post-Cecchi Gori, e si guarda al mercato e forse già alla prossima stagione, al prossimo allenatore – Sarri? Spalletti? - perché alla Fiorentina ci si illude sempre di avere un grande futuro, sia tecnico che architettonico – lo stadio, la cittadella, sbandierati dall'aziendalista Prandelli per rabbonire la piazza – senza tenere mai troppo in conto il presente".