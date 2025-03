Il dubbio tra i pali: De Gea o Terracciano? Palladino riflette in vista del Panathinaikos

A poche ore dalla sfida decisiva di Conference League contro il Panathinaikos, resta aperto il ballottaggio tra David De Gea e Pietro Terracciano. Come riportato da La Nazione, Raffaele Palladino non ha ancora sciolto le riserve su chi difenderà la porta viola in un match che potrebbe anche decidersi ai calci di rigore.

L’ex Manchester United sembra favorito, soprattutto per la sua esperienza nelle situazioni ad alta tensione, ma Terracciano anche gli scorsi anni ha dimostrato affidabilità ed è il portiere che ha giocato più spesso nelle competizioni europee. Entrambi, però, hanno commesso errori nelle ultime uscite, lasciando il tecnico in dubbio fino all’ultimo.

La scelta finale potrebbe arrivare solo a ridosso della partita, con la Fiorentina chiamata a ribaltare il 3-2 subito ad Atene e a conquistare un posto nei quarti di finale.