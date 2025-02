"Il dilemma per Milano e la sindrome di Bearzot", l'opinione di Repubblica

"Ora il dubbio è: squadra che vince non si cambia? Oppure meglio buttare dentro tanti nuovi arrivati e andare a San Siro al grido di arrivano i rinforzi? Bel dilemma per Palladino". Si apre così l'editoriale a firma di Stefano Cappellini sulle colonne dell'edizione odierna de La Repubblica (Firenze). Il giornalista si interroga sulle scelte di formazione del tecnico campano, che è passato dall'emergenza all'abbondanza, in vista della gara di domani sera contro i nerazzurri: "Se perde dopo aver confermato il blocco vincente di giovedì, gli diranno: perché non hai messo dentro i nuovi? Se perde cambiando tanto, il ritornello sarà: perché non puntare su quelli che avevano vinto? Ci fidiamo delle scelte del mister, che ha dimostrato di meritarlo. Occhio solo, caro Raffaele, a non cadere nella sindrome di Bearzot. Dopo la vittoria in Spagna Bearzot confermò in blocco la squadra dei campioni, piena di tanti giocatori a fine corsa.

Fu tradito, forse, da un comprensibile eccesso di gratitudine. Finì che i trionfatori del Mundial spagnolo uscirono dalle qualificazioni per l’Europeo 1984. Se Palladino andrà a San Siro confermando la gran parte dei titolari di giovedì, è bene che lo faccia perché convinto, non come premio".