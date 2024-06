IL COMMENTO, Sotto al Franchi ritrovato plastico Mercafir

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Sulle pagine odierne de La Nazione è possibile leggere un commento del noto giornalista e tifoso viola Benedetto Ferrara che, riguardo al tema stadio, ha scritto ironicamente: “Mentre le ruspe vanno avanti nel tirar giù vari settori del Franchi spuntano antichi ricordi ricordi. Ritrovato un fax proveniente dalla Colombia risalente all’era Cecchigoriana. E poi: una zampa d’oca di epoca successiva, una cassatina Sammontana smarrita da Octavio, una figurina di Savio Snereko, un plastico della Mercafir Arena è uno schizzo fatto a mano dell’impianto di Campi. Infine un misterioso foglietto con una scritta: ma è esattamente Gino Infantino? Qui l’autore è facile da individuare. Ora allena il Bologna”.

Ferrara non risparmia neanche un commento ironico sul ritiro: “Bagno a Ripoli è già stata ribattezzata la Moena del Granducato, ed è pronta a travestirsi dal ritiro estivo per far sentire a proprio agio le famiglie di tifosi pronte a rivivere i fasti del passato a due passi da casa. All’Ugolino sono già attivi gli impianti di risalita, un gatto delle nevi fungerà da navetta per chi arriva da Grassina, il brasato di capriolo sarà il piatto tipico della zona. Tutti in vacanza a Bagno a Ripoli, e ringraziate il cielo che non hanno fatto il Viola Park all’Osmannoro. Sennò poi mi toccava pure fare un salto all’Ikea”.