IL COMMENTO, La strada giusta. Beltran imprescindibile

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ernesto Poesio sul Corriere Fiorentino dà la sua visione della grande serata vissuta al Franchi dalla Fiorentina, approvando in pieno la scelta iniziale di Italiano: "Ha scelto la strada giusta la Fiorentina di Italiano - scrive Poesio - nella sera del bivio che poteva costare una stagione. Ha scelto di giocarsela come se non avesse più niente da perdere, l’allenatore viola. E ha avuto ragione sia sotto l’aspetto tattico (il tabù Sarri ieri sera è sembrato solo uno spauracchio) sia sotto quello psicologico, decidendo di dare fiducia ai suoi giocatori più talentuosi".

E dopo aver analizzato la partita, parla anche di Beltran: "Su tutti Beltran che ha propiziato il gol della vittoria e che si è sacrificato in posizione perfino di mezzala salvo poi farsi trovare pronto in avanti nel pressing e nel gestire le azioni offensive. Una crescita quella dell’argentino che appare ormai consolidata e che in questa ultima parte di stagione rappresenta una risorsa imprescindibile per il tecnico viola".