IL COMMENTO, Con l'Atalanta il primo vero esame

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

All'interno dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino è possibile leggere un editoriale a firma del noto giornalista e tifoso viola Ernesto Poesio. Queste le sue parole: "C’è aria di curiosità intorno alla Fiorentina di Palladino. E, visto l’inizio non eccelso di stagione, è certo un bene. La sosta per le nazionali è stata provvidenziale anche in questo senso, ha raffreddato gli animi che iniziavano a sobbollire e fornito tempo per riprendere fiato e riordinare le idee. Ma soprattutto ha fornito a Palladino il tempo necessario per iniziare a dare un ordine ai tanti pezzi arrivati in fretta e furia negli ultimi giorni di mercato. Per questo la già di per sé interessante partita di domenica a Bergamo contro l’Atalanta, appare come il primo vero esame per mettere alla prova le reali potenzialità della nuova Fiorentina"

Poi, sul match contro l'Atalanta, aggiunge: "Quale miglior ritorno sul campo dunque per mettersi alla prova e testare da subito se il gap con i nerazzurri si sia ridotto oppure no? Peraltro non è che l’inizio della squadra di Gasperini sia stato esaltante. Tra infortuni, cessioni illustri all’ultimo minuto di mercato e acquisti che ancora devono integrarsi, l’Atalanta arriva alla partita con la Fiorentina con due sconfitte consecutive, 6 gol incassati e solo uno segnato. In più dovrà tenere conto nelle scelte di formazione anche della prima gara di Champions contro l’Arsenal in programma dopo quattro giorni. La Fiorentina in questo senso ha un vantaggio di cui tenere conto... Si aspettano enormi miglioramenti nella fase difensiva. Nuovi segnali di estrema fragilità finirebbero per impaurire la squadra e rallentare quel cambiamento, anche tattico, per cui è stato ingaggiato Palladino. Che invece, come tutti i professionisti, ha il diritto di giocarsi la sua grande occasione con le proprie convinzioni. Ai giocatori ora il compito di seguirlo".