IL COMMENTO, Chiesa se gli amori finiscono un motivo c'è

All'interno dell'edizione odierna de La Nazione è possibile leggere un commento del noto giornalista e tifoso viola Benedetto Ferrara che, riguardo al mercato ha scritto: "Dopo le feste è subito mercato. Quello vero, quello immaginario, quello fatto di sogni, di tormentoni, di fantasmi del passato. Il primo è quello che vive sulla terra e i nomi già circolano da giorni. Gli affari fatti: Folorunsho, quelli fattibili (Pablo Mari) o intriganti (Luiz Henrique) ma non semplici da chiudere. Vedremo. Poi c’è sempre lui, l’ex obiettivo più longevo di sempre, il biondo del Sassuolo...Non c’è mercato senza Berardi. E non importa se la Fiorentina non lo vuole, non chiama, non si informa.

L’importante è fare il suo nome perché non si sa mai. Ma questa volta spuntano nuovi fantasmi. Federico Chiesa sognava la Juventus, poi da lì è volato in Premier. Ora si parla di un ritorno alla Fiorentina. Forse perché il suo procuratore lo ha offerto a Pradè. Al di là della fattibilità di una operazione che per questione di ingaggio e di coerenza morale sembra impraticabile, è davvero divertente assistere a queste inversioni a u per convenienza. Se i grandi amori fanno giri immensi e poi ritornano si potrebbe anche dire che se gli amori finiscono un motivo c'è".