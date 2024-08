IL COMMENTO, Cessione di Milenkovic è stata scellerata

FirenzeViola.it

Sulle pagine di Repubblica nel suo consueto editoriale Stefano Cappellini mostra scarsa fiducia nella costruzione della Fiorentina: "A una settimana dalla fine del mercato - scrive il giornalista - è difficile immaginare grandi arrivi, e comunque passano tutti dai soldi incassati per la cessione di Nico, che resta un indebolimento. La coperta è corta e Commisso i soldi per la sartoria non li mette, questo ormai è chiaro. L’unico miglioramento sembra il centravanti: se Kean è questo, è certo meglio di Nzola. Il resto è notte fonda. Compreso un certo grado improvvisazione: alla fine forse resta Amrabat, giocatore che Pradè aveva dato per perso, e quasi sicuramente se ne va Gonzalez, dichiarato incedibile al 99 per cento.

A Palladino va garantito un periodo di tregua: per giudicare il suo lavoro bisogna aspettare, ma lui deve metterci subito qualcosa, perché la Viola vista fin qui rischia di prendere imbarcate da tutti. La cessione di Milenkovic resta, secondo me, l’operazione più scellerata. Non è che si può scrivere una letterina allo sceriffo di Nottingham per chiedere la grazia di ridarcelo?".