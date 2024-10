IL COMMENTO, Basta livore: lasciamo stare Italiano

FirenzeViola.it

Giampaolo Marchini, Presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Toscana e firma de La Nazione, sulle pagine del suo quotidiano ha preso posizione riguardo ai continui sfottò che, parte della tifoseria viola, indirizza all'ex tecnico della Fiorentina, attualmente al Bologna, Vincenzo Italiano. Questo il suo commento: "Una cosa è la gratitudine, infatti, per quanto fatto, un'altra il livore inspiegabile per l'ex tecnico viola che deve ancora ingranare con il Bologna. Il passato si ricorda, talvolta con rimpianto, talvolta no. Però da queste parti pare si gioisca più per le difficoltà dell'attuale mister rossoblù che per i successi viola.

Brutta storia il livore sportivo quando non tiene conto della storia: si può non riconoscersi un'idea di gioco (possesso palla come arma difensiva del 4-2-3-1 non negoziabile), apprezzare poco scelte ardite (N'Zola centravanti), essere in disaccordo sulla gestione di alcuni (Parisi a destra, Ikone a piedi invertiti, Kouame ovunque); eppure le finali conquistate e l'Europa ripresa sono dati di fatto. Ottenute anche con scelte dettate da esigenze magari indipendenti dalla propria volontà, magari avallate a fatica. Perché l'allenatore deve fare le omelette con le uova che ha. Anche per questo non merita quest'ondata d'astio".