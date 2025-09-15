Il centrocampo della Fiorentina deve trovare la amalgama: Fagioli smarrito, resta un'incognita

La Repubblica-Firenze si concentra sul centrocampo e in particolare analizza il momento di Nicolò Fagioli. La rivoluzione estiva ha visto nel centrocampo il reparto più modificato e con più inserimenti, con giocatori diversi e che, necessariamente, hanno bisogno di tempo per trovare la giusta amalgama. Sabato sera Pioli ha schierato un puro 3-5-2 rinunciando a un trequartista o ad un attaccante in più. Il Como ci dirà se è stato un esperimento o un inizio di qualcosa di diverso, a patto però che anche in mediana si battezzi un assetto quasi definitivo pur con le varianti del caso a seconda delle partite.

Con i tre centrocampisti la Fiorentina ha un regista puro, Nicolussi Caviglia, incoraggiante nel suo ingresso in campo e due mezzali nel proprio ruolo naturale, Fazzini e Sohm. Mandragora dovrebbe essere incursore e mediano assicurando equilibrio nelle due fasi, mentre la grande incognita resta Fagioli. L’estate era servita per cucire una squadra sulle giocate di Nicolò, ancora però lontano da quel ruolo di leadership che tutti si aspettavano al momento del riscatto.