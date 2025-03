Il calvario di Adli è finito. Pronto a tornare in campo con Fagioli e Cataldi/Mandragora

Il Corriere Fiorentino punta sul recupero di Yacine Adli. Il classe 2000 è fuori da un mese per via dei problemi alla caviglia accusati durante la trasferta contro l’Inter, e che gli hanno impedito di giocare le ultime sei partite stagionali. Ma adesso il suo calvario è finito. Il centrocampista francese è pronto, secondo il quotidiano, a tornare titolare in un centrocampo con Fagioli e uno tra Cataldi e Mandragora.