IKONÉ, Il suo arrivo è già uno spot. L'incognita è...

La Nazione fa il punto sull'arrivo di Jonathan Ikoné in maglia viola. L'esterno francese ha scelto di salire dentro la Fiorentina dopo la recente conquista degli ottavi di Champions e dopo aver vinto la Ligue 1 anno scorso, dunque, già questo, sembra essere uno spot. Non era scontato decidesse di approdare in un altro campionato, in un calcio diverso e in un gruppo che viaggia a memoria con un allenatore mai incrociato. Ikone ha dimostrato coraggio e concesso credibilità ad un club che sta riemergendo dopo due anni di delusioni calcistiche. A livello tecnico non avrà il killer instinct dei bomber, ma è bravissimo nel fornire assist ed infatti ne ha totalizzati 24 nelle ultime tre stagioni già concluse. L'incognita è relativa ai tempi di insermento, ma 'la Fiorentina parla una lingua universale, quella di chi gioca un bel calcio', come sottolinea Odriozola.