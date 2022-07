IKONÉ, Doti spiccate ma continua a mancare il gol

Jonathan Ikoné è uno degli uomini su cui la Fiorentina punta maggiormente. L'esterno francese, come sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport, anche nel ritiro di Moena ha confermato le sue spiccate doti. Minuti di qualità altissima, dribbling e incursioni senza pause. Ma a tutto questo manca un fondamentale: il gol. Quello che lo stesso Ikoné continua a non trovare. Come infatti ribadito da Vincenzo Italiano, l'attaccante ex Lille "Va incattivito", vista la sola rete messa a referto la passata stagione. Tant'è che lo stesso allenatore viola, durante gli allenamenti di Moena, lo spronava con frasi come: "Sei in finale di Champions, non puoi sbagliare".