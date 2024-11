IKONÈ, Dalle voci di mercato a bomber di Conference

FirenzeViola.it

L'edizione odierna de La Nazione si concentra sulla figura di Jonathan Ikone. L'esterno francese è uno dei pochi gregari viola che sta sfruttando le sue chances in Conference League per provare a lottarsi il posto, difficile scalzare Colpani, nella formazione dei titolari. Considerando le difficoltà dell'ex Lille a segnare è già un risultato importante vedere il suo nome tra i migliori marcatori del torneo con tre gol, solo Nkunku(Chelsea), Joao Felix(Chelsea) e Pululu (Jagellonia) hanno fatto meglio con 4 reti.

In estate la Fiorentina era pronta a vendere il classe 1998 ma lui ha declinato le offerte, quasi tutte provenienti da Arabia e Quatar, per continuare a giocarsi le sue carte in Europa. Dopo qualche difficoltà di comunicazione iniziale Palladino ha imparato a conoscere Jorko e adesso, dopo tre gol e un assist in poco più di 500 minuti in campo, il francese è un giocatore quanto meno utile alla causa viola. Vedremo se, nel corso della stagione, riuscirà a ritagliarsi uno spazio anche in match più pesanti.