IKONÉ, Club incasserà 15 mln: lui prende tempo sull'Arabia

Jonathan Ikoné ha richieste dall'Arabia ed è pronto ad affrontare questa nuova avventura. Lo scrive oggi La Nazione, specificando che la Fiorentina incasserà 15 milioni dalla sua cessione (Al Duhail).

Al momento il francese è convinto di accettare la destinazione ma prima di firmare - si legge sul giornale - vuole verificare che per lui non ci siano altre opportunità in Europa, soprattutto in Francia. Per questo l'ex Lille si sta prendendo ancora un po' d'attesa, con la Fiorentina che gli ha fatto sapere di essere pronta ad aspettare qualche giorno (ma non un tempo lungo) e soprattutto che non si presenterà a trattative inferiori ai 15 milioni, che dal Qatar arriveranno in 48 ore.