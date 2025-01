Ikoné al Como, ci siamo. Oggi possibili visite mediche per l’esterno francese in Lombardia

vedi letture

Jonathan Ikone è virtualmente un giocatore del Como. Secondo La Nazione, in edicola stamani, l’esterno francese sosterrà le visite mediche con la squadra lombarda proprio nella giornata di oggi. Dopo tre anni quindi il classe ’98 è pronto a lasciare la Fiorentina seppure in prestito con diritto di riscatto. La sua esperienza in riva all’Arno, fatta sostanzialmente più di bassi che di alti, può considerarsi titoli di coda.

Il sostituto di Ikone sarà Nicolò Zaniolo, già cercato in estate ma che stavolta può davvero trasferirsi a Firenze. O meglio: tornare, visto che l’ex Roma è cresciuto nelle giovanili della Fiorentina dal 2010 al 2016. Daniele Pradè non l'ha mai 'perso' di vista, e adesso punta su di lui con forza per aumentare la qualità del reparto offensivo.