IGOR, Infortunio è grave: rischio stagione finita

Come riporta La Gazzetta dello Sport, gli esami fatti ieri in casa Fiorentina non hanno portato buone notizie. Per Gaetano Castrovilli una lesione di primo grado del muscolo semitendinoso, che lo terrà fuori sicuramente con il Parma e probabilmente con il Benevento, anche se qualche speranza c'è. Se invece la Fiorentina dovesse decidere di non rischiare, Castro tornerà con il Milan. Per Igor invece si tratta di un infortunio ancora più grave, che dovrebbe tenerlo fuori dal campo almeno per un mese e mezzo. Ma vista la struttura del brasiliano non è da escludere che la stagione rischi già di essere finita.