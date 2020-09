In un pezzo di mercato sui movimenti della Serie A fatto dal Corriere dello Sport, il quotidiano analizza anche l'interesse del Torino per Igor, difensore della Fiorentina prelevato lo scorso inverno dalla SPAL. I granata hanno provato a bussare alle porte della società viola per il centrale brasiliano, ma senza successo: la Fiorentina ha detto no.