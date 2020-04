IEMMELLO, Firenze nel cuore: vorrei tanto tornare

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ospita questa mattina un’intervista all’attaccante del Perugia ma di scuola viola Pietro Iemmello. L’ex centravanti della Primavera (allenata all’epoca da Renato Buso) è tornato sulla sua ottima stagione con il Grifo ma anche sui suoi anni passati con la Fiorentina. Ecco le sue parole: “Io di nuovo in Serie A? Sono maturato, penso di poterci stare avendola già fatta, e poi sono ancora giovane. Con il Benevento? Sarei potuto restare, abbiamo un ottimo rapporto, poi insieme abbiamo fatto scelte diverse, soprattutto per motivi ambientali. Qualsiasi cosa decideremo insieme andrà bene, anche se dovessi restare. I viola? Firenze rimane nel mio cuore, il progetto è importante, a chi non piacerebbe andarci?”.