IBRAHIMOVIC, Se lascia il Milan può restare in Italia

Ampio spazio de La Gazzetta dello Sport dedicato a Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese il cui futuro al Milan è tutto da scrivere. Nella dirigenza non c’è più Boban, con il quale Ibra parlava la stessa lingua, mentre in panchina c’è sempre Pioli. Per autofinanziarsi, il Milan ha bisogno di ripartire anche sul piiano commerciale e Ibrahimovic è un bel biglietto da visita da esibire. Ma il rapporto con Gazidis è tutto da costruire: il Milan ha un piano per trattenerlo? Di sicuro – scrive la rosea – Ibrahimovic non vuole terminare la sua carriera con il basso profilo. Si sente ancora in forma e non vuole smettere di giocare. E per continuare ha un solo paese in testa: l’Italia. Così nel suo futuro potrebbe non esserci il Milan, ma esserci l’Italia.