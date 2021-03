IAPICHINO, Stasera la finale: "A ognuno il suo tempo"

Stasera alle 19.40 Larissa Iapichino gareggerà per la finale del lungo degli Euroindoor con la miglior misura stagionale e con la seconda delle qualificazioni. Intervistata da La Gazzetta dello Sport, la 18enne fiorentina ha spiegato l'ultimo salto in semifinale: "Ero lucida e serena. Solo che sbagliavo la rincorsa, arrivavo troppo sotto e non riuscivo a staccare. Allora dalla tribuna il mio coach, Gianni Cecconi, mi ha detto di allungarla, di tre piedi e mezzo rispetto a quel che faccio in gara e di cinque e mezzo rispetto agli allenamenti. E a quel punto il risultato è venuto di conseguenza. Come reagiranno i miei genitori? Mamma, facendo gridolini, che ha perso dieci anni di vita. Papà di solito riesce a essere un po’ più razionale". Poi un commento su chi si aspetta troppo da lei e troppo presto: "Tutti desideriamo il massimo, ma ogni cosa ha il suo tempo. Un giovane ha il diritto di sbagliare e non si deve sentire schiacciato dalle aspettative, diventa controproducente. E se non si ha una forte personalità, si finisce col subire. Non dimentichiamo che un atleta è un essere umano".