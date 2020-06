IACHINI, Riparte dal suo 3-5-2 ma pensa a cambiare

Come sottolinea Il Corriere Fiorentino distribuito stamani in edicola, Beppe Iachini dovrebbe ripartire dalle certezze già acquisite per la sua Fiorentina: il modulo scelto per il Brescia dovrebbe essere ancora il 3-5-2, con Lirola e Dalbert a tutta fascia. C'è però il recupero di Franck Ribery che potrebbe portare qualche nuova riflessione in seno al tecnico viola, che ora prepara una scacchiera in cui vedere il francese assieme a Chiesa e Vlahovic, avvantaggiato nella corsa contro Cutrone per fare il nove. Quindi, o un trequartista, e senza Ribery sarebbe avanzato Castrovilli, dietro a due punte, oppure un 4-3-3 che possa permettere di sfruttare anche la rapidità di Sottil a gara in corso. Discorso diverso per Kouame, che potrebbe casomai ritagliarsi uno spazio al momento in cui le acque saranno più calme. Tutte idee al vaglio, pur considerando che in queste prime battute potrebbe essere maggormente la parte atletica ad incidere, e proprio su questo stanno lavorando il tecnico con il suo staff.