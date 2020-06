IACHINI, L'Olimpico dispersivo e le urla dalla tribuna

Come sottolinea questa mattina La Nazione, nell’elenco dei posti in cui Iachini avrebbe voluto evitare di scontare il turno di squalifica che gli è stato imposto, al primo posto c’è proprio lo stadio Olimpico di Roma. Un impianto dispersivo in cui la tribuna è distante decine di metri dal campo e dove, nonostante le porte chiuse, sarà pressoché impossibile per i giocatori avvertire le indicazioni del mister. Ecco perché nella rifinitura andata in scena al Franchi, il tecnico si è a lungo raccomandato con il suo vice Carillo su quelle che saranno le partite nella partita da mettere in atto nel delicato scontro con la Lazio, che rispetto a Pezzella e compagni ha avuto il non trascurabile svantaggio di dover riposare due giorni in meno.