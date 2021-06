IACHINI 2, Milenkovic-Juve? Non sottovalutate Rocco

Nel corso dell'intervista concessa a Tuttosport nella quale ha parlato di Dusan Vlahovic in ottica Juventus, l'ex allenatore della Fiorentina Beppe Iachini ha risposto anche ad una domanda sul possibile trasferimento di un altro viola, Milenkovic, alla corte di Allegri: "Se Milenkovic gioca su quei livelli a Firenze, è pronto per una big. Ma occhio a sottovalutare le ambizioni della Fiorentina e di Commisso". Poi una domanda anche su Ribery: "È dura dire addio a questi campioni. Per me può essere ancora utile in campo".